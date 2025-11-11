الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
السيسي يكلف وزير الصحة بإعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بإعداد تقرير مفصل حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، ومتابعة تطورات حالته بشكل مستمر، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية قاماتها الفنية والثقافية.

وفي هذا السياق، كلف الرئيس السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة شخصية للحالة الصحية للفنان محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والرعاية اللازمة لضمان تعافيه الكامل.

يأتي هذا التوجيه الرئاسي عقب تعرض الفنان القدير محمد صبحي لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخوله في حالة من عدم الوعي الجزئي، مما أثار قلق محبيه وجمهوره العريض في مصر والعالم العربي.

وأفادت مصادر طبية مقربة من حالة الفنان أن حالته الصحية قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، حيث استعاد وعيه بشكل كبير وبدأ يستجيب للعلاج، مما يبشر بتحسن مستقبلي.

ويُعد الفنان محمد صبحي أحد أبرز رموز المسرح والدراما المصرية والعربية، وله إسهامات فنية وثقافية جليلة على مدار عقود، مما يجعل متابعة حالته الصحية أمراً ذا أهمية قصوى لدى الرأي العام.

وتعكس توجيهات الرئيس السيسي مدى اهتمام القيادة السياسية بصحة الفنانين والمبدعين، وتقديرها لدورهم في بناء الوعي والثقافة المجتمعية، مما يبعث برسالة طمأنة للوسط الفني وعموم المواطنين.

