تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

كلّف محمد جبران وزير العمل مدير مديرية العمل بالغربية بالتوجه الفوري إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من العمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات”

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، لحادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

وقد نقل مدير المديرية للمصابين تحيات الوزير وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا حرص وزارة العمل على متابعة الحادث لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل وحماية حقوق جميع العاملين.

وأكدت وزارة العمل أنها تضع سلامة العمال في مقدمة أولوياتها، وتتابع عن كثب نتائج التقرير العاجل الذي وجّه الوزير بإعداده حول ملابسات الواقعة.

