الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

مدير عمل الغربية
مدير عمل الغربية يزور العمال المصابين
18 حجم الخط

كلّف محمد جبران وزير العمل مدير مديرية العمل بالغربية بالتوجه الفوري إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من العمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات”

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، لحادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

 

وقد نقل مدير المديرية للمصابين تحيات  الوزير وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا حرص وزارة العمل على متابعة الحادث لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل وحماية حقوق جميع العاملين.

وأكدت وزارة العمل أنها تضع سلامة العمال في مقدمة أولوياتها، وتتابع عن كثب نتائج التقرير العاجل الذي وجّه الوزير بإعداده حول ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد جبران وزير العمل محافظة الغربية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزير العمل: صرف أكثر من 2 مليون جنيه لدعم 553 عاملا غير منتظم بـ26 محافظة

التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية

وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى

وزيرة التضامن: مصر في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني.. المساعدات وصلت إلى أكثر من 650 ألف طن.. لم تنقطع الإغاثة طوال 800 يوم متواصلة.. ونقدم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال

تسليم 36 عقدا لشباب مصريين للعمل في مجال الزراعة بالأردن (صور)

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

وزيرة التضامن تدعو جميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات

العمل: تحرير 410 محاضر لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

وكيل التعليم بالشرقية لـ"فيتو": فصل الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط لمدة عام

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية