الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد أسرة بلا مأوى بالقرب من مستشفى منشية البكري بمحافظة القاهرة.

وتوجه فريق التدخل السريع المركزي على الفور إلى مكان تواجد الأسرة، حيث تبين أنها سيدة تدعى "د.ع"، وتبلغ من العمر 41 عاما، ولديها ثلاثة أطفال من زوجها الحالي، وهم " ف.ح " ٤ سنوات، و" س.ح"  عام ونصف العام،  و" س.ح" ٤٠ يوما، كما لديها خمسة أبناء آخرين من زوجها المتوفى تتراوح أعمارهم ما بين 6: 18 عاما،  منهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية، ويعيشون مع شقيقتهم المتزوجة بالمنصورة، وزوج السيدة الحالي كان يعمل باليومية، ولكنه أصيب بعينه أثناء العمل، ولا يعمل الآن، والأسرة تعيش على المساعدات المقدمة من المارة في الشارع.

 

وأجرى فريق التدخل السريع دراسة حالة للأسرة بالتنسيق مع الإدارة المركزية الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات لهم، وعلى أثر ذلك تم نقل الأم والأطفال إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت لحين توفير وحدة سكنية لها بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في استقبال أي شكاوى تتعلق بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية أو تعرضهم لأي خطر أو إساءة من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528 والخط الساخن الخاص بالوزارة على الرقم 16439 وكذلك الخط الساخن أبناء مصر على الرقم 19828 المخصص لاستقبال شكاوى نزلاء دور الرعاية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالقاهرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكاوى الحكومية الموحدة دور الرعاية الاجتماعية فريق التدخل السريع المركزي مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزيرة التضامن الاجتماعي شارع

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: مصر في مقدمة الداعمين للشعب الفلسطيني.. المساعدات وصلت إلى أكثر من 650 ألف طن.. لم تنقطع الإغاثة طوال 800 يوم متواصلة.. ونقدم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال

وزيرة التضامن تدعو جميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

تقارير تكشف مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية