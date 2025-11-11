وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى

18 حجم الخط

يتابع وزير العمل محمد جبران باهتمامٍ بالغ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء، بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

ووجّه الوزير مدير مديرية العمل بالغربية بمتابعة الموقف ميدانيًّا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

