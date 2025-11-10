وزيرة التضامن تدعو جميع المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات

18 حجم الخط

دعت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، خاصة أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت.

وأدلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2025 التي انطلقت مرحلتها الأولى صباح اليوم في 14 محافظة.

وأدلت الوزيرة بصوتها بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية وتأمينها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدة أن ذلك يدل على وعي وثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتجسيد لإرادة شعب اختار أن يكون شريكا فاعلا في بناء مستقبل وطنه.

