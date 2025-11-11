الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غيابات في قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا بسبب لقاح الحمى

الأرجنتين
الأرجنتين
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن غياب ثلاثي أتلتيكو مدريد الإسباني، خوليان ألفاريز وناويل مولينا وجوليانو سيميوني، عن مباراة الأرجنتين الودية يوم الجمعة في أنجولا.

يأتي ذلك لعدم استكمالهم للإجراءات المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء.

غيابات في الأرجنتين 

والحمى الصفراء مرض فيروسي ينقله البعوض، ويوجد في بعض أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويتعين على المسافرين إلى تلك المناطق التطعيم للوقاية من العدوى.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: "لم يستكمل اللاعبون في الوقت المناسب الإجراءات الصحية المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء، وهو أمر مطلوب لدخول أنجولا".

وتلعب الأرجنتين بطل العالم، والتي ضمنت بالفعل مكانها في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضد أنغولا في لواندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأرجنتيني الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم اتلتيكو مدريد الاسباني الولايات المتحدة وكندا والمكسيك جوليانو سيميوني خوليان ألفاريز

مواد متعلقة

استياء داخل المنتخب، استبعاد لامين يامال من معسكر إسبانيا

الأنظار تتجه نحو المغرب، مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويلاحق ريال مدريد

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على ليون

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

وكيل التعليم بالشرقية لـ"فيتو": فصل الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط لمدة عام

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية