غيابات في قائمة الأرجنتين لمواجهة أنجولا بسبب لقاح الحمى

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن غياب ثلاثي أتلتيكو مدريد الإسباني، خوليان ألفاريز وناويل مولينا وجوليانو سيميوني، عن مباراة الأرجنتين الودية يوم الجمعة في أنجولا.

يأتي ذلك لعدم استكمالهم للإجراءات المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء.

غيابات في الأرجنتين

والحمى الصفراء مرض فيروسي ينقله البعوض، ويوجد في بعض أجزاء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويتعين على المسافرين إلى تلك المناطق التطعيم للوقاية من العدوى.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له: "لم يستكمل اللاعبون في الوقت المناسب الإجراءات الصحية المتعلقة بلقاح الحمى الصفراء، وهو أمر مطلوب لدخول أنجولا".

وتلعب الأرجنتين بطل العالم، والتي ضمنت بالفعل مكانها في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضد أنغولا في لواندا.

