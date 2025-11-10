الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويلاحق ريال مدريد

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو
18 حجم الخط

حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس على سيلتا فيجو 4-2، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

برشلونة يهزم سيلتا فيجو

أحرز أهداف برشلونة، النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 10 من ركلة جزاء، و37، و73، ولامين يامال في الدقيقة 45+4، فيما جاء هدفي سيلتا فيجو سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11، وبورخا إجليساس في الدقيقة 43.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة اعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو والذي جاء كالتالي:

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ترتيب برشلونة 

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط على برشلونة الذي جمع 28 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اريك جارسيا أهداف برشلونة الدوري الإسباني برشلونة أمام سيلتا فيجو برشلونة

مواد متعلقة

بروفة مصغرة لمونديال أمريكا، كأس العالم للناشئين: أهداف بالجملة ومشاركة تجارية

بن شرقي والكرتي على رأس قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

مانشستر سيتي عن لقاء ليفربول: مواجهة فرعونية منتظرة على الأراضي الإنجليزية

أهداف وتمريرات، أرقام رائعة لمحمد صلاح في مواجهات مانشستر سيتي

هالاند يتحدث عن مواجهة ليفربول: ليس لديهم نقاط ضعف

الخصم الأصعب على الإسباني، أرقام جوارديولا في مبارياته ضد ليفربول

15 حافلة مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يستعدان لنهائي السوبر.. تعثر أرسنال في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

تقرير “أميك” يرصد حركة بيع الأتوبيسات بالأسواق المحلية خلال 9 أشهر

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية