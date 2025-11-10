برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويلاحق ريال مدريد

18 حجم الخط

حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس على سيلتا فيجو 4-2، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

برشلونة يهزم سيلتا فيجو

أحرز أهداف برشلونة، النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 10 من ركلة جزاء، و37، و73، ولامين يامال في الدقيقة 45+4، فيما جاء هدفي سيلتا فيجو سيرجيو كاريرا في الدقيقة 11، وبورخا إجليساس في الدقيقة 43.

وكان هانز فليك مدرب برشلونة اعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو والذي جاء كالتالي:

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ترتيب برشلونة

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 31 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط على برشلونة الذي جمع 28 نقطة.

