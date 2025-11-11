الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الأنظار تتجه نحو المغرب، مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

تتجه الأنظار خلال فترة التوقف الدولي نحو المغرب حيث تقام مباريات الملحق الأفريقي المؤهلة لملحق كأس العالم ٢٠٢٦.

 

المغرب تستضيف دورة الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 

وستقام الدورة المصغرة، المزمع تنظيمها بين 13-16 نوفمبر 2025 في الرباط، بالمغرب، بين منتخبات الكاميرون ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والجابون.

مواعيد مباريات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

مواعيد مباريات الملحق الإفريقي يوم 13 نوفمبر الجاري بالمغرب، بين نيجيريا ضد الجابون، الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

ويوم 16 نوفمبر، يلتقي الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من الثانية، والفائز في النهائي يتأهل إلى الملحق العالمي المقرر له في شهر مارس 2026.

