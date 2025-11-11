استياء داخل المنتخب، استبعاد لامين يامال من معسكر إسبانيا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم استبعاد لامين يامال لاعب برشلونة من معسكر منتخب الماتادور خلال معسكر نوفمبر الجاري.

بيان رسمي من الاتحاد الإسباني

أعربت الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن دهشتها واستيائها الشديدين بعد علمها في أمس الاثنين، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي للمنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج ألم عانته في صباح ذلك اليوم.

أُجريت هذه العملية دون إخطار مسبق للجهاز الطبي للمنتخب الوطني، الذي لم يعلم بالتفاصيل إلا من خلال تقرير تلقاه في الساعة 10:40 مساءً من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام.

في ظل هذا الوضع، وحرصًا على صحة اللاعب وسلامته، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إعفاء اللاعب من هذا الاستدعاء.

