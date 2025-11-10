الإثنين 10 نوفمبر 2025
الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على ليون

حقق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره ليون بنتيجة 3-4، على ملعب جروباما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل باريس إيمري وكفاراتسخيليا وجواو نيفيز الأهداف في الدقائق 95 و33 و26.

وسجل موريرا ونايلز هدفي ليون في الدقيقتين 30 و50.

تفاصيل إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

وكشف البيان أن أشرف حكيمي يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر، مما سيمنعه من الملاعب لعدة أسابيع.

وأضاف البيان: “لقد تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في عضلة الساق، وسينفذ برنامجا علاجيا لأسابيع قادمة، بينما يعاني نونو مينديز من التواء في ركبته اليسرى، وسيبقى تحت الرعاية الطبية خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

واضطر لويس إنريكي مدرب بي إس جي لاستبدال عثمان ديمبلي بعد مرور 25 دقيقة من مواجهة بايرن، علما بأن النجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، كان عائدا لتوه من إصابة في عضلة الفخذ أبعدته لما يزيد عن ستة أسابيع.

وأتم النادي الباريسي بيانه بأن ديزيريه دوي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في عضلة الفخذ، وسيتم الكشف عن مستجدات حالة اللاعبين الأربعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

الجريدة الرسمية