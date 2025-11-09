تعرف على موعد طرح فيلم "الهوى سلطان" على منصة شاهد

18 حجم الخط

بعد أن حقق فيلم “الهوى سلطان” نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي وقت عرضه، وكان حديث الجمهور لفترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت منصة شاهد عن عرضه قريبا عبر شاشتها.

موعد عرض فيلم الهوى سلطان على منصة شاهد

ومن المقرر طرح فيلم الهوى سلطان للفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي يوم 13 نوفمبر الجاري على منصة شاهد.

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، احمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما احمد فهمي.

تفاصيل أحدث أعمال أحمد داود

وفي سياق آخر، تعاقد أحمد داود على مسلسل يعرض في موسم رمضان ٢٠٢٦ وهو “بابا وماما جيران” مع المنتج صادق الصباح ويعرض على شبكة قنوات mbc.

يأتي ذلك بعد انتهاء أحمد داود من تصوير فيلمه “الكراش” الذي انتهى من تصوير باقي مشاهده الايام الماضية استعدادا لتصوير بطولة مسلسله الجديد الذي سيعرض في رمضان.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.