الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الليلة من خلال برنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، السيدة نيفين حفيدة الفنان زكي رستم، والسيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو، والسيدة إيمان ابنة الفنان سيد زيان للكشف عن ملامح إنسانية لم يعرفها الجمهور عن هؤلاء النجوم.

تُعرض الحلقة في التاسعة والنصف مساء اليوم وسوف تتطرق إلى تفاصيل الحياة الخاصة لهؤلاء النجوم، وأغرب عاداتهم، وأصعب المواقف التي مروا بها، إلى جانب عرض مقتنيات نادرة من تراثهم الفني، مثل العصا الشهيرة لزكي رستم وقبعة سيد زيان، في محاولة لإعادة إحياء روح الزمن الجميل الذي ما زال يسكن وجدان المصريين.

حفيدة زكي رستم

وتكشف حفيدة زكي رستم عن أصولها الملكية، حيث إن والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا، وهل زكي رستم كان صارما في المنزل مثل ما يظهر في السينما وهل كان إنسان اجتماعي أم يحب العزلة وأقرب الفنانين إلى قلبه وهل كان يهتم بالجوائز والتكريمات وسر عشقه لأدوار الشر، وهل فكر الفنان الكبير في كتابة مذكراته.

حفيدة محمود شكوكو

بينما تتحدث السيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو عن أبرز أعماله الفنية والمونولوجات التي كان يقدمها، وهل صحيح أنه كان لديه ورشة صغيرة يصنع بها العرائس بنفسه، وأيضا عشقه للجلوس مع الناس على القهاوي وسر طاقيته الشهيرة واللبس البلدي، وهل كان يحلم بإنشاء فرقة فنية تضمها هي وأخواتها ويطلق عليها شكوكو نونو.

ابنة سيد زيان

وتكشف السيدة إيمان ابنة الفنان سيد زيان تفاصيل عن والدها وكواليس خاصة عنه وحبه للغناء وما إذا كان يحب السينما أكثر أم المسرح وأصعب موقف في حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.