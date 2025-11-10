الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان

عمرو الليثي. فيتو
عمرو الليثي. فيتو
18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الليلة من خلال برنامجه واحد من الناس على  قناة الحياة، السيدة نيفين حفيدة الفنان زكي رستم، والسيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو، والسيدة إيمان ابنة الفنان سيد زيان للكشف عن ملامح إنسانية لم يعرفها الجمهور عن هؤلاء النجوم.

تُعرض الحلقة في التاسعة والنصف مساء اليوم وسوف تتطرق إلى تفاصيل الحياة الخاصة لهؤلاء النجوم، وأغرب عاداتهم، وأصعب المواقف التي مروا بها، إلى جانب عرض مقتنيات نادرة من تراثهم الفني، مثل العصا الشهيرة لزكي رستم وقبعة سيد زيان، في محاولة لإعادة إحياء روح الزمن الجميل الذي ما زال يسكن وجدان المصريين.

حفيدة زكي رستم 

وتكشف حفيدة زكي رستم عن أصولها الملكية، حيث إن والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا، وهل زكي رستم كان صارما في المنزل مثل ما يظهر في السينما وهل كان إنسان اجتماعي أم يحب العزلة وأقرب الفنانين إلى قلبه وهل كان يهتم بالجوائز والتكريمات وسر عشقه لأدوار الشر، وهل فكر الفنان الكبير في كتابة مذكراته.

حفيدة محمود شكوكو 

بينما تتحدث السيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو عن أبرز أعماله الفنية والمونولوجات التي كان يقدمها، وهل صحيح أنه كان لديه ورشة صغيرة يصنع بها العرائس بنفسه، وأيضا عشقه للجلوس مع الناس على القهاوي وسر طاقيته الشهيرة واللبس البلدي، وهل كان يحلم بإنشاء فرقة فنية تضمها هي وأخواتها ويطلق عليها شكوكو نونو.

ابنة سيد زيان

وتكشف السيدة إيمان ابنة الفنان سيد زيان تفاصيل عن والدها وكواليس خاصة عنه وحبه للغناء وما إذا كان يحب السينما أكثر أم المسرح وأصعب موقف في حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي عمرو الليثي الفنان محمود شكوكو الفنان سيد زيان الفنان زكي رستم

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية