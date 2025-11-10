الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

رئيس لبنان: مهمة الجيش في الظروف الحالية مصيرية

جوزيف عون، فيتو
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين: إن مهمة الجيش في الظروف الحالية مصيرية.

 

فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها

وأضاف الرئيس اللبناني: على الجيش دون غيره بالداخل أو الخارج السيطرة على كامل أراضينا وحدودنا.. على الجيش فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها.

 

خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية

وتابع الرئيس اللبناني: نعتبر مسار التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ومصالحنا.. خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية.

وأكد الرئيس اللبناني: على إسرائيل الانسحاب من النقاط التي تحتلها ومستعدون للتفاوض.

