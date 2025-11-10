الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول صور لـ هانيبال القذافي بعد إخلاء سبيله إثر احتجاز دام 10 سنوات في لبنان

هانيبال القذافي بعد
هانيبال القذافي بعد الافراج عنه
18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على صور حصرية لهانيبال القذافي، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت قيمتها 900 ألف دولار.

وتظهر الصور هانيبال وبجواره محاميه الفرنسي ومنسقة فريق الدفاع إيناس حراق.

وكان  القاضي اللبناني زاهر حمادة  وقع قرار إخلاء سبيل القذافي في وقت سابق، ليخرج نجل القذافي من السجن بعد عشر سنوات قضاها فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هانيبال القذافي هانيبال القذافي

مواد متعلقة

الإفراج عن هانيبال القذافي، الحكومة الليبية تتحدث عن إلغاء الكفالة والفريق القانوني ينفي

الفريق القانوني لـ هانيبال القذافي: لا صحة لتخفيض الكفالة أو إلغائها أو صدور قرار بإخلاء سبيله حتى الآن

هانيبال القذافي يطالب مصر والسعودية بالتدخل لإنقاذه ويهدد بالانتحار

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

منتخب مصر يخسر 3-0 أمام إنجلترا ويتأهل ثالث مجموعته بمونديال الناشئين

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads