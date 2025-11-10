أول صور لـ هانيبال القذافي بعد إخلاء سبيله إثر احتجاز دام 10 سنوات في لبنان

18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على صور حصرية لهانيبال القذافي، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت قيمتها 900 ألف دولار.

وتظهر الصور هانيبال وبجواره محاميه الفرنسي ومنسقة فريق الدفاع إيناس حراق.

وكان القاضي اللبناني زاهر حمادة وقع قرار إخلاء سبيل القذافي في وقت سابق، ليخرج نجل القذافي من السجن بعد عشر سنوات قضاها فيه.

