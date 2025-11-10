واشنطن تطالب لبنان بتجفيف منابع تمويل حزب الله

18 حجم الخط

طالب وفد أمريكي يزور بيروت مناقشة سبل تجفيف مصادر تمويل حزب الله، في رسالة "حازمة وواضحة" إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبهم فيها بالعمل بشكل فعّال على مكافحة تبييض الأموال، وفق مصدر لبناني، اليوم الإثنين.

وقال المسؤول مفضلًا حجب هويته: "وجه الوفد الأمريكي رسالة حازمة وواضحة جدًا"، مطالبا السلطات بـ"أفعال حقيقية قبل نهاية العام".

وأضاف "طلب الوفد من السلطات اللبنانية أن تكافح تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق القرض الحسن"، المؤسسة المالية التي تمنح قروضًا لقاء رهن الذهب، لحزب الله والخاضعة للعقوبات أمريكية.

والتقى الوفد الذي يقوده نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، الإثنين برئيس الحكومة نواف سلام، غداة لقائه بالرئيس جوزيف عون. وناقش سلام مع المسؤولين الأمريكيين، وفق بيان لمكتبه "الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال"، و"تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية، والجوية".

وفرضت الخزانة الأمريكية الخميس، عقوبات على 3 عناصر من حزب الله اتهمتهم بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في 2025، عبر مكاتب صرافة". وقالت إن فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني حوّل منذ مطلع العام، أكثر من 1 مليار دولار إلى حزب الله، خاصة عبر شركات صرافة.

ويستخدم حزب الله الذي أضعفته حربه الأخيرة مع إسرائيل، هذه الأموال، وفق الخزانة، لـ"دعم مقاتليه، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها" على كامل أراضيها.

لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال

ومن جهته أكد الرئيس اللبناني الأحد، في بيان أنه أبلغ الوفد بأن "لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال، أو تهريبها أو استعمالها، في تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها".

وضم الوفد إضافة إلى غوركا عددًا من المسؤولين البارزين في مكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم المالية، بينهم وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب، رودولف عطالله.

وأثنى غوركا الإثنين، عبر إكس على الرئيس اللبناني. وقال إن عون "في موقع يمكنه من خلاله المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في إطار جديد وأوسع للاتفاق الإبراهيمي"، في إشارة إلى تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، في 2020.

