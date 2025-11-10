جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه نفذ عمليات عسكرية في ثلاث مواقع مختلفة بـ جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله.



تصعيد جديد على الجبهة الشمالية للاحتلال



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم لإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن قواته "ستواصل العمل لمنع أي تهديد أمني على الحدود الشمالية".



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب حزب الله حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب، وسط حالة من الترقب الحذر بين السكان المحليين.



تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية منذ أسابيع، مع مزاعم إسرائيل بشأن تهريب حزب الله صواريخ متطورة من سوريا إلي لبنان.

وأفادت هيئة البث العبرية، مساء امس السبت، بأن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة بأن حزب الله يتعافى ووجهت تحذيرًا للجيش اللبناني بأنها ستواصل الهجوم بقوة إن لم يتحرك.

والاسبوع الماضي، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا:" حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل في نزع سلاح الحزب".

وأضاف وزير جيش الاحتلال: “على حكومة لبنان الوفاء بالتزامها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان. لن نسمح بتهديد سكان الشمال”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.