القبض على المتهم بالاعتداء على والدته العجوز وإتلاف شقتها بكفر الشيخ

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على متهم بالاعتداء على والدته العجوز بالضرب وفتح المياه في شقتها، ما أدى إلى حدوث تلفيات بمكان إقامتها بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تضرر سيدة مسنة نتيجة اعتداء نجلها عليها بالضرب وفتح المياه بشقتها، مما تسبب في تلفيات واضحة داخل الشقة.

إجراءات الأمن والتحريات

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ. وأكدت السيدة تعرضها للاعتداء من قبل نجلها.

كما تم تحديد وضبط المتهم، وهو سائق وله معلومات جنائية سابقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات أسرية بينهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

