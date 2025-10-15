ضبط 140 طن أسمدة مغشوشة وزيوت سيارات مجهولة المصدر بالجيزة

شنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة بالتنسيق مع إدارة تموين الصف حملة مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات الوزارية.

قاد الحملة كل من سلطان النجار مدير عام إدارة الرقابة المركزية، وأحمد الشافعي مدير إدارة الصف، وبمشاركة فريق من مفتشي التموين بالإدارة المركزية وإدارة الصف.

ضبط منشأتين تعملان دون ترخيص في مجال الغش التجاري

وأسفرت جهود الحملة التموينية بالصف عن ضبط منشأتين غير مرخصتين تعملان في مجال الغش التجاري، الأولى في إنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية، والثانية في تجميع وتعبئة زيوت السيارات المغشوشة.

وفي مجال الأسمدة تم ضبط كميات ضخمة من الأسمدة المغشوشة وعوامل الإنتاج على النحو التالي: ٢٠٠ شيكارة سماد زراعي سوبر فوسفات محبب زنة ٥٠ كجم بإجمالي ١٠ أطنان، و١٠٠ شيكارة سماد سوبر فوسفات ناعم بإجمالي ٥ أطنان، و١٠ أطنان سماد فوسفات محبب معد للتعبئة (منتج نهائي)، و٤٠ طنًا سماد فوسفات ناعم معد للتعبئة (منتج نهائي)، و٣ أطنان جبس أحد عوامل الإنتاج، و٢ طن كبريتات زراعية محسنة، بإجمالي ٧٠ طنًا من المنتجات النهائية وعوامل الإنتاج، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل مكوّن من ٤ خلاطات مزودة بمواتير كهربائية.

و في مجال زيوت السيارات، تم ضبط منشأة أخرى تقوم بتجميع وتعبئة زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر، وجاءت المضبوطات كالتالي: ١٠٠ جركن زيت سيارات منتج نهائي بإجمالي ٢ طن، ٣٢ كرتونة × ٤ جراكن (سعة ٤ لترات) بإجمالي نصف طن تقريبًا، ١٥ طنًا زيت سيارات منتج نهائي داخل تنكات حديدية، ٥٥ طنًّا زيت سيارات مستخدم سابقًا داخل تنكات، ٥٠ طن طينة ترابية مبيضة، ١٠ أطنان فحم مبيض، ماكينة تغليف واستيكرات لعلامات تجارية مزيفة، ١٠٠٠ جركن فارغ مختلفة السعات، وخط إنتاج متكامل يضم ١٠ تنكات حديدية وبلاستيكية موصلة بمواسير ومحابس ومواتير كهربائية مثبتة بأرضية المصنع.

وتم تحرير محضرين غش تجاري بالمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المنشأتين.

وأكد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو الصناعي بالمحافظة.

