التحفظ على 53 طنا من اللحوم الفاسدة قبل طرحها بالأسواق بالإسكندرية

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية من حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والتصدي لأي محاولات لعرض أو تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد, محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية.

 وأسفرت تلك الحملات التي نُفذت بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع غرب ووسط الدلتا، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط ثلاجة لتبريد وتجميد اللحوم تحتوي على كميات ضخمة من اللحوم منتهية الصلاحية بلغ إجمالها نحو ٥٣ طنًا و٢٠٠ كجم قبل توزيعها على الأسواق.

وتضمنت المضبوطات ١٢٠٠ ذبيحة ماعز كاملة بوزن إجمالي ١٢ طنًا و٤٥٠ كرتونة أفخاذ ضاني بوزن ١٣ طنًا و٥٠٠ كجم و٥٦٠ كرتونة منديل ضاني بإجمالي ٧ أطنان و٢٨٠ كجم و٢٨ كرتونة موزة بقري بوزن ٢ طن و١٠٠ كجم، و١٥٠٠ كرتونة لحم ماعز مقطع بإجمالي ١٨ طنًا و١٦ كرتونة قلوب بوزن ٣٢٠ كجم.
 

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد بدران أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مستمرة في تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، مشددًا على أنه لن يُسمح بتداول أي منتجات قد تُشكل خطرًا على صحة المواطن، وأن الحملات ستستمر بصفة دورية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
 

