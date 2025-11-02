جيمين من BTS يؤكد انتهاء الفرقة من تسجيل أول ألبوم لهم بعد الخدمة العسكرية

قدم جيمين وV عضوا فرقة الكيبوب BTS تحديثا جديدا حول أنشطة الفرقة الفرقة القادمة والتي سبق أن أكدت شركة Hybe عن موعد طرح أول ألبوم للفرقة كاملة معًا بعد انتهاء الخدمة العسكرية لكل أعضائها في ربيع عام 2026.

وأجرى جيمين مساء أمس الأحد الموافق 1 نوفمبر، بثا مباشرا مفاجئا على منصة WeVerse للدردشة مع المعجبين، كما ظهر V كضيف خاص، حيث قام الاثنان بتحديث المعجبين عن حياتهما، وانتهز جيمين الفرصة لمناقشة عودة BTS التي طال انتظارها، وقد أكد جيمين الآن أن عملية تسجيل الألبوم قد اكتملت نهائيًا.

جين يشوق الجمهور لعودة BTS

اختتم جين، العضو الأكبر في فرقة الكيبوب BTS، بنجاح جولة حفلاته الغنائية التي استمرت أربعة أشهر.

وشهد الحفل الختامي دعما مفاجئا من عضوي بي تي إس الآخرين، حيث صعد جيهوب وجونجكوك إلى المسرح لأداء أغنية "Super Tuna"، ما أثار هتافات الجمهور، وعلق جيهوب: "بما أن جين جاء إلى حفلي، شعرت أنه من الواجب واللياقة أن آتي إلى هنا"، معبرا عن الرابط القوي بين الأعضاء.

كما قدم الاثنان أغانيهما المنفردة؛ جيهوب بأغنية "Killin’ It Girl" وجونجكوك بأغنية "Standing Next to You"، حيث أظهر جونجكوك مهاراته المبهرة رغم فترة التوقف.

وفي وقت لاحق، قدم جين وجيهوب وجونجكوك مجموعة من أشهر أغاني بي تي إس، بما في ذلك "IDOL" و"So What" و"My Universe"، بتفاعل فريد مع الجمهور.

وقال جين خلال الحفل مشوقا الجمهور لعودة الفرقة الكاملة: "سنقدم شيئا أعظم كفريق. قمنا نحن الثلاثة بالأداء معا لفترة قصيرة - كانت هذه أول مرة ننسق فيها أداءنا، ولكن بفضل عشر سنوات من العمل الجماعي، سنعود بعرض أكثر إثارة للإعجاب كسبعة".

