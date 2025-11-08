ريوجين من ITZY تخوض أول بطولة مطلقة في فيلم "Night on Earth"

18 حجم الخط

تستعد المغنية ريوجين، عضوة فرقة الكيبوب ITZY، لأول دور بطولة مطلق لها عبر الشاشة الكبيرة في الفيلم المرتقب“Night on Earth”.

وتدور أحداث الفيلم في سياق خيالي، ليروي قصة "سو"، وهو شاب اختار الاختباء في حوض الاستحمام لتجنب الحياة، وكيف يبدأ في إعادة تقييم وجوده بعد مصادفة مجموعة من الأشخاص في "نزل مانبوك"، وهي عيادة غير قانونية.

الفيلم مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب ليم سون وو، والتي حظيت بالتقدير وفازت بجائزة BH Entertainment في مهرجان جيونجو السينمائي الدولي السادس والعشرين، وتم تأكيد إنتاج الفيلم مباشرة بعد المهرجان.

تؤدي الممثلة بارك يو ريم، التي أثارت الإعجاب في فيلمي “Drive My Car” و“Ballerina”، دور "هي جو"، مالكة نزل مانبوك، وتنجح بارك يو ريم في تثبيت الفيلم من خلال التقاط العالم الداخلي لشخصية انطوائية وعرضه بعاطفة رقيقة ومحكمة.

ريوجين، التي تحقق خطوات جديدة كآيدول وممثلة، تتولى دور "كانج"، مساعدة "هي جو" وإحدى موظفات النزل، وتتوسع أنشطتها من الغناء إلى الشاشة الكبيرة، حيث تتحول إلى شخصية ذات مظهر صبياني ولكنها دافئة القلب.

ويلعب الممثل كيم دان دور "سو"، الشاب الانعزالي الذي يتسكع على الحدود بين الحياة والموت، وكيم دان لفت الانتباه هذا العام بدوره "مون أونج" في دراما “The Winning Try”، ومن المتوقع أن يعرض الممثل جانب جديد من نفسه من خلال التعبير بدقة عن الحياة الداخلية لشاب معقد وحساس.

وتنضم الممثلة المعروفة كيم جوك هي أيضا لتلعب دور ضيفة في منتصف العمر بنزل مانبوك، وهي امرأة عاشت حياتها كلها من أجل عائلتها وتجد نفسها الآن تتطلع إلى الوراء على حياتها الخاصة.

أكمل فيلم "Night on Earth" التصوير ودخل مرحلة ما بعد الإنتاج،و لكن لم يعلن عن موعد العرض بعد.

