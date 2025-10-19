اتهامات تلاحق فرقة الكيبوب في اختلاس أموال حملة توعية بسرطان الثدي بكوريا الجنوبية

أثار تقرير استقصائي نشرته صحيفة “Dispatch” الكورية، شبهات قوية حول اختلاس أموال حملة التوعية السنوية بسرطان الثدي التي تنظمها مجلة “W Korea”، ما دفع رواد الإنترنت إلى المطالبة بتحقيق رسمي فوري.

وقد استضافت المجلة، المعروفة بتنظيم هذا الحدث الخيري منذ عام 2006، "حملة التوعية بسرطان الثدي السنوية" تحت شعار “Love Your W”، وزعمت موادها الترويجية أن إجمالي التبرعات التراكمية للحملة قد وصل إلى 1.1 مليار وون كوري (ما يقارب 774,000 دولار أمريكي)، بهدف مساعدة الأفراد من ذوي الدخل المنخفض في تشخيص وعلاج سرطان الثدي.

وهذا الحدث يحضره مئات من نجوم كوريا مجانًا بهدف جمع التبرعات لمرضى سرطان الثدي في حين ترعاه عدد من الماركات التجارية التي تعمل مع هؤلاء النجوم، ومنهم اعضاء فرقة الكيبوب BTS الشهير وaespa وidel وغيرهم من الممثلين والمغنيين.

Dispatch تكشف فساد الحدث الخيري

كشفت "Dispatch" أن "دبليو كوريا" عادة ما تجمع مبالغ أكبر بكثير من التبرعات السنوية من شركائها من العلامات التجارية الفاخرة. وفي نسخة هذا العام، شملت قائمة المشاركين علامات تجارية عالمية مثل "شانيل"، "لوي فيتون"، "جوتشي"، "سان لوران"، "بوتشيغا فينيتا"، "توم براون"، "كارتييه"، "فالنتينو"، "بربري"، "سيلين"، "برادا"، و"فندي".

هذه العلامات، بالإضافة إلى توفير الأزياء التي ارتداها المشاهير خلال حفل العشاء، قدمت تبرعات جماعية لهذا العام بلغت حوالي 1 مليار وون كوري باسم التوعية بسرطان الثدي.

لكن ما أثار الشكوك، وفقا لـ"ديسباتش"، هو أن المجلة لم توضح بشكل كاف مصير هذا المبلغ الضخم البالغ 1 مليار وون، ولماذا لم يتم تحويله بالكامل إلى الجمعيات الخيرية المعنية بسرطان الثدي.

عشاء باهظ على حساب التبرعات

أشارت "ديسباتش" إلى أن جميع المشاهير الذين حضروا حفل العشاء والحفلة المصاحبة في فندق "فور سيزونز" شاركوا "دون مقابل" إدراكا منهم للطبيعة الخيرية للحدث، بل وقام معظمهم بدفع تكاليف تصفيف الشعر والمكياج الخاصة بهم. وهذا يعني أن "دبليو كوريا" لم تحتاج إلى استخدام أموال التبرعات لاستضافة كبار المشاهير.

كما شاركت علامات تجارية راقية أخرى بتوفير سلع وبضائع للحفل، وبناء على تقديرات المراقبين، إذا كانت "دبليو كوريا" قد حافظت على نمط تبرعاتها السنوي، فإن المبلغ الذي كان من المفترض أن يُتبرع به هذا العام من إجمالي 1.1 مليار وون التراكمي هو حوالي 50 مليون وون كوري، وهذا يترك حوالي 950 مليون وون كوري من التبرعات المنفصلة المقدمة من العلامات التجارية إما "وضعت في جيب" المجلة، أو تم استخدامها بالكامل لتمويل العشاء والحفلة الباذخة.

غضب شعبي ومطالبات بمراجعة الحسابات

أثارت هذه التقارير موجة من الغضب وعدم التصديق بين مستخدمي الإنترنت الكوريين، الذين عبروا عن استيائهم بتعليقات حادة مثل: "العلامات التجارية تبرعت بمليار وون هذا العام، ولكن 50 مليون فقط ذهبت لأغراض سرطان الثدي؟؟ أين ذهبت بقية الأموال؟"، و"يجب الكشف عن كشوف الميزانية وسجلات الإنفاق والتبرعات"، و"هذه قضية خطيرة جدا. إذا كانوا يقيمون هذه الأحداث السنوية باسم سرطان الثدي والأعمال الخيرية بينما المجلة تضع أموال التبرعات في جيبها، فيجب أن تتدخل الشرطة".

"دبليو كوريا": التبرعات التراكمية بلغت 1.1 مليار وون

ردا على هذه المزاعم، أصدرت مجلة "دبليو كوريا" بيان رسمي لصحيفة “TopStarNews”، أوضحت فيه أن إجمالي تبرعاتها التراكمية يبلغ بالفعل 1.1 مليار وون كوري، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يتضمن أموال كانت قد أغفلت سابقا من السجلات العامة.

وقالت المجلة: "إن إجمالي مبلغ التبرعات من 'حملة التوعية بسرطان الثدي لـ دبليو كوريا' يشمل الأموال التي سلمتها دبليو كوريا مباشرة، بالإضافة إلى تلك التي ساهمت بها الشركات والأفراد المشاركون بشكل مستقل. ويتم استخدام هذه التبرعات بشكل مستقل من قبل المؤسسة للمشاريع ذات الصلة".

كما قدمت المجلة كشف مفصل لتبرعاتها، مؤكدة أنها تحققت من جميع السجلات بالتعاون مع "المؤسسة الكورية لصحة الثدي". وذكرت المجلة أن النموذج المتبع في الحملة ظل ثابتا منذ عام 2006 باستثناء الفترة ما بين 2007 و2009، حيث تم تقديم التبرعات لمنظمة أخرى.

تفاصيل التبرعات المفقودة

جاء توضيح المجلة بعد تقارير زعمت أن 300 مليون وون كوري فقط قد تم التبرع بها على مدار 17 عام.

وردت "دبليو كوريا" بأن هذه التقارير عكست فقط الأموال التي حولتها المجلة مباشرة إلى المؤسسة الكورية لصحة الثدي، باستثناء المساهمات المنفصلة المقدمة من الشركات والأفراد المشاركين في الحملة.

وأوضحت "دبليو كوريا" أنه في الفترة من 2007 إلى 2009، تم تقديم التبرعات إلى فرع "الجمعية الكورية للسكان والصحة والرعاية الاجتماعية" في سيول بدلا من المؤسسة الكورية لصحة الثدي، وهو ما يفسر سبب عدم إدراج تلك السجلات في وثائق الوزارة التي حصلت عليها النائبة لي سو جين من "الحزب الديمقراطي".

وختمت "دبليو كوريا" بيانها بالقول: "عند إضافة تبرعات الشركات والأفراد التي تم إغفالها، بالإضافة إلى مساهمات السنوات الثلاث لجمعية السكان والصحة والرعاية الاجتماعية، فإن إجمالي المبلغ التراكمي المتبرع به بين عامي 2006 و2024 يصل إلى 960 مليون وون كوري".

وأضافت: "بما في ذلك 150 مليون وون كوري المخطط لها لعام 2025، يصل الإجمالي على مدار 20 عام إلى 1.1 مليار وون كوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.