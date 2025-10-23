نجمة "K-Pop Demon Hunters" تتحدث عن صناعة الكيبوب وعقود التدريب غير الأدمية

في حلقة مؤثرة ضمن برنامج "You Quiz on the Block" على قناة tvN، كشفت المغنية والملحنة EJae، صاحبة أغنية "Golden" من فيلم الرسوم المتحركة على نتفليكس "K-Pop Demon Hunters" التي تصدرت قوائم بيلبورد، عن ذكرياتها الأليمة كمتدربة سابقة في وكالة SM Entertainment.

وعرضت الحلقة التي بثت في 22 أكتوبر لقطات استعراضية لقصة EJae المؤثرة، واستقبلها المذيع يو جاي سوك بحماس بالغ، مشيد بأدائها السابق عندما غنت كجزء من ثلاثي، وقال: "ألم تغنوا معا كجزء من ثلاثي؟ كان ذلك رائع جدا". كما قدم يو جاي سوك إنجاز EJae المذهل مؤخرا، موضحا أنها ظهرت في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" وتصدرت القوائم في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتحظى باهتمام عالمي لنجاحها الأخير.

خلال ظهورها، استرجعت EJae ماضيها وكشفت أنها كانت "متدربة في SM Entertainment لمدة 12 عاما"، مشيرة إلى أن فرق مثل Super Junior وGirls' Generation وSHINee وf(x) كانت نشطة في ذلك الوقت، وأضافت: "لقد تدربت بجد حقا أيضًا".

ومع ذلك، وعلى الرغم من أكثر من عقد من الجهد، اضطرت في النهاية لمغادرة الشركة دون أن تتمكن من الترسيم، متذكرة تلك الفترة العاطفية، فقالت: "بكيت في سيارة الأجرة وأنا في طريقي إلى المنزل بعد انتهاء عقدي. أدركت أنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتي، في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام".

وبينما كانت تحاول كبت دموعها، تابعت: "شعرت بالأسف الشديد على نفسي وكرهت نفسي لعدم تمكني من تحقيق حلمي بأن أصبح مغنية". واعترفت EJae قائلة: "لمدة شهر، ظللت أبكي وأنام فقط. كانت لدي جروح عاطفية عميقة مرتبطة بفرق الأيدول والكيبوب. كنت مستاءة جدا من الصناعة ككل".

وعندما سألها يو جاي سوك عما فعلته بعد مغادرة SM، أجابت EJae: "بما أنني أحببت الموسيقى، قررت أن أحاول صنعها بنفسي. بقيت في المقاهي حتى وقت الإغلاق، أصنع الإيقاعات باستمرار".

ثم كشفت أنها قامت بتلحين العديد من أغاني الكيبوب الناجحة، بما في ذلك "Psycho" لفرقة Red Velvet، و"Drama" و"Armageddon" لفرقة aespa.

