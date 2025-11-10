الإثنين 10 نوفمبر 2025
مونديال الناشئين، ترتيب مجموعات قطر والمغرب والإمارت وتونس بعد الجولة الأخيرة

مونديال الناشئين، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمجموعات قطر والمغرب والإمارات وتونس في كأس العالم للناشئين المقامة في قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

 

وجاء ترتيب المجموعات من الأولى إلى الرابعة بعد الجولة الثالثة والأخيرة كالتالي..

ترتيب مجموعة قطر في كأس العالم للناشئين

1- إيطاليا 9 نقاط 

2- جنوب أفريقيا 4 نقاط 

3- قطر نقطتان 

4- بوليفيا نقطة واحدة

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم للناشئين

1- اليابان 7 نقاط 

2- البرتغال 6 نقاط 

3- المغرب 3 نقاط 

4- كاليدونيا الجديدة نقطة واحدة 

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس العالم للناشئين

1- السنغال 7 نقاط 

2- كرواتيا 7 نقاط 

3- كوستاريكا نقطة واحدة 

4- الإمارات نقطة واحدة 

 

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم للناشئين

1- الأرجنتين 9 نقاط 

2- بلجيكا 6 نقاط 

3- تونس 3 نقاط 

4- فيجي بدون نقاط

 

الجريدة الرسمية