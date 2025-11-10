مونديال الناشئين، ترتيب مجموعات قطر والمغرب والإمارت وتونس بعد الجولة الأخيرة

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمجموعات قطر والمغرب والإمارات وتونس في كأس العالم للناشئين المقامة في قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وجاء ترتيب المجموعات من الأولى إلى الرابعة بعد الجولة الثالثة والأخيرة كالتالي..

ترتيب مجموعة قطر في كأس العالم للناشئين

1- إيطاليا 9 نقاط

2- جنوب أفريقيا 4 نقاط

3- قطر نقطتان

4- بوليفيا نقطة واحدة

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم للناشئين

1- اليابان 7 نقاط

2- البرتغال 6 نقاط

3- المغرب 3 نقاط

4- كاليدونيا الجديدة نقطة واحدة

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس العالم للناشئين

1- السنغال 7 نقاط

2- كرواتيا 7 نقاط

3- كوستاريكا نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم للناشئين

1- الأرجنتين 9 نقاط

2- بلجيكا 6 نقاط

3- تونس 3 نقاط

4- فيجي بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.