الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، تفاصيل حركة تنقلات وتغييرات في قيادات إدارات التعاون الزراعي بالدقهلية

وكيل زراعة الدقهلية،
وكيل زراعة الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

اعتمد الدكتور إبراهيم قاسم  وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية حركة تنقلات وتغييرات في قيادات إدارات التعاون بالدقهلية.

جاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون 81 لسنة 2016 بإصدار نظام الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرارات الصادرة له، ولائحته التنفيذية.، وعلى اللائحة التنفيذية رقم 88 لسنة 2016 بتفويض بعض الاختصاصات.

 

وتم اعتماد الحركة عقب عرض المذكرة المقدمة من  المهندس مدير عام شؤون التعاون الزراعي، ومقتضيات مصلحة العمل.

تضمن القرار

أولًا: إنهاء تكليف  المهندس علي غازي علي غازي – مدير إدارة التعاون الزراعي ببلقاس ونقله للعمل بالديوان بذات الإدارة لتيسير أعمال التعاون الزراعي ببلقاس، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ثانيًا: تكليف  المهندس  أحمد فتحي عبد الحميد أحمد – القائم بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بكفر سعد – بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي ببلقاس، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ثالثًا: تكليف  المهندس خالد عبد اللطيف علي الطنطاوي – مهندس أول (أ) – إدارة تعاون ميت غمر – بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بكفر سعد، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

رابعًا: تكليف  المهندس  أحمد حميدة عبد الحميد زيدان  القائم بتسيير أعمال التعاون الزراعي بالمنزلة  ونقله لتيسير أعمال إدارة التعاون الزراعي بأجا، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

خامسًا: تكليف  المهندس محمد السيد إبراهيم الصاوي – القائم بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بأجا – لتسيير أعمال التعاون الزراعي بالمنزلة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سادسًا: تكليف  المهندس حسني أحمد إبراهيم حمد الله – لتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بالسنبلاوين، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سابعًا: تؤدي الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي.

ثامنًا: يكلف  المهندس عبد الحميد علي عبد الحميد – مهندس زراعي أول (أ)  إدارة السنبلاوين الزراعية، بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بالسنبلاوين، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وجاء بالقرار أن يعمل به  اعتبارًا من تاريخ تنفيذه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهات المختصة التعاون الزراعي الادارات الزراعية الدكتور ابراهيم أحكام القانون المهندس محمد السيد اللائحة التنفيذية قانون الزراعة وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية ميت غمر مديري الادارات لائحته التنفيذية

مواد متعلقة

ترامب بعد زيارة الشرع: نعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

زراعة القيوم تعلن بدء صرف الأسمدة استعدادا للمحاصيل الشتوية

مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد دعما لمبادرة التوسع في زراعة النخيل

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

الأكثر قراءة

موجة برد مباغتة ليلا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أنا موجوع أوي يا صاحبي، المطرب شيكو ينعى إسماعيل الليثي بمقطع فيديو حزين

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

انخفاض جميع الأنواع، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سأعود قريبا، زين الدين زيدان يفجر جدلا واسعا حول وجهته القادمة

النتائج مذهلة، دراسة حديثة تكشف فائدة شرب القهوة على كهرباء القلب وجمال شعبان يعلق

قواعد وشروط مسابقة التعليم العالي للشركات الناشئة وآخر موعد للتقديم

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديسين المجاهدين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية