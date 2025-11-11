بالأسماء، تفاصيل حركة تنقلات وتغييرات في قيادات إدارات التعاون الزراعي بالدقهلية

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية حركة تنقلات وتغييرات في قيادات إدارات التعاون بالدقهلية.

جاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون 81 لسنة 2016 بإصدار نظام الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقرارات الصادرة له، ولائحته التنفيذية.، وعلى اللائحة التنفيذية رقم 88 لسنة 2016 بتفويض بعض الاختصاصات.

وتم اعتماد الحركة عقب عرض المذكرة المقدمة من المهندس مدير عام شؤون التعاون الزراعي، ومقتضيات مصلحة العمل.

تضمن القرار

أولًا: إنهاء تكليف المهندس علي غازي علي غازي – مدير إدارة التعاون الزراعي ببلقاس ونقله للعمل بالديوان بذات الإدارة لتيسير أعمال التعاون الزراعي ببلقاس، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ثانيًا: تكليف المهندس أحمد فتحي عبد الحميد أحمد – القائم بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بكفر سعد – بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي ببلقاس، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ثالثًا: تكليف المهندس خالد عبد اللطيف علي الطنطاوي – مهندس أول (أ) – إدارة تعاون ميت غمر – بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بكفر سعد، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

رابعًا: تكليف المهندس أحمد حميدة عبد الحميد زيدان القائم بتسيير أعمال التعاون الزراعي بالمنزلة ونقله لتيسير أعمال إدارة التعاون الزراعي بأجا، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

خامسًا: تكليف المهندس محمد السيد إبراهيم الصاوي – القائم بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بأجا – لتسيير أعمال التعاون الزراعي بالمنزلة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سادسًا: تكليف المهندس حسني أحمد إبراهيم حمد الله – لتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بالسنبلاوين، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

سابعًا: تؤدي الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي.

ثامنًا: يكلف المهندس عبد الحميد علي عبد الحميد – مهندس زراعي أول (أ) إدارة السنبلاوين الزراعية، بتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعي بالسنبلاوين، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وجاء بالقرار أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ تنفيذه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

