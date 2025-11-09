مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد دعما لمبادرة التوسع في زراعة النخيل

18 حجم الخط

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، في مستهل زيارته الأولى للمحافظة، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد المحافظ والمفتي حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام المفتي ورئيس الجامعة بغرس نخلتين في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

وأعرب المفتي عن سعادته بزيارته الأولى للمحافظة، مثمنًا ما تشهده من تطور عمراني وتنموي، ومؤكدًا على دور التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في تعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية، حيث من المقرر أن تتضمن الزيارة عقد لقاءًا توعويًا بحضور شباب الجامعات.

