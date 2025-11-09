زراعة القيوم تعلن بدء صرف الأسمدة استعدادا للمحاصيل الشتوية

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن الجمعيات الزراعية بدأت صرف الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي في جميع قري مراكز المحافظة، وتتابع مديرية الزراعة بالفيوم تسليم الأسمدة للفلاحين لضمان وصولها لمستحقيها، ومراجعة أرصدة الجمعيات من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المدعمة من الوزارة، والتأكد من صلاحية المخصبات الزراعية.

المحاصيل الشتوية واحتياجاتها من السماد

يذكر أن أهم المحاصيل الشتوية هي المحاصيل الإستراتيجية القمح والشعير والخضروات الشتوية، وتُعد الأسمدة النيتروجينية (مثل اليوريا والنترات) والفوسفاتية والبوتاسية من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها المحاصيل الشتوية لضمان نمو قوي وتحقيق محصول وفير، ويساعد النيتروجين في بناء المجموع الخضري، بينما يدعم الفوسفور نمو الجذور ويحسن البوتاسيوم جودة الثمار والمقاومة للأمراض.

​ويتم صرف الأسمدة عن طريق كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتحول نحو الزراعة الذكية، كما تتجه التوصيات الزراعية الحديثة نحو الاستخدام الأمثل والمستدام للأسمدة، بما في ذلك الاعتماد على الأسمدة الحيوية والعضوية لتقوية التربة وتقليل التكاليف وتوفير المياه، ما يساهم في مواجهة التحديات المناخية وتحسين البيئة الزراعية.

