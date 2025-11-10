قبل مواجهات الغد، 23 منتخبا تتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

يسدل الستار غدا الثلاثاء على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتقام غدا الثلاثاء ثماني مباريات في الجولة الأخيرة لحساب المجموعات الأربع الأخيرة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

منتخب مصر للناشئين، فيتو

23 منتخبا تتأهل للدور الثاني في مونديال الناشئين

وعقب انتهاء مباريات اليوم الإثنين في دور المجموعات، حسم 23 منتخبا تأهلها رسميا لدور الـ32 في كأس العالم للناشئين هي:

1- البرتغال

2-الأرجنتين

3- إيطاليا

4- البرازيل

5- زامبيا

6- النمسا

7- الولايات المتحدة الأمريكية

8- جمهورية أيرلندا

9- بلجيكا

10- اليابان

11- السنغال

12- كرواتيا

13- جنوب أفريقيا

14- مصر

15- فنزويلا

16- سويسرا

17- كوريا الجنوبية

18- كوريا الشمالية

19-تونس

20-المغرب

21-كولومبيا

22-ألمانيا

23-إنجلترا

فيما تحسم نتائج مباريات غد الثلاثاء في ختام دور المجموعات أسماء باقي المنتخبات المتأهلة لدور ال32 في المجموعات من الحادية عشر إلى المجموعة الثمانية عشر والأخيرة.

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث

خسر منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب إنجلترا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتأهل لدور الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في مونديال الناشئين .

