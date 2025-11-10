إصابة 5 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى

18 حجم الخط

أُصيب 5 من عمال البناء، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف طابق أول بمصنع تحت الإنشاء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد خيرى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بانهيار سقف طابق أول لمصنع تحت الإنشاء أثناء أعمال صب الخرسانة، ما أدى إلى سقوط عدد من العمال أسفل الركام وإصابتهم بإصابات متنوعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، والدفع بـ6 سيارات إسعاف ووحدة الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الانهيار وملابسات الواقعة.

