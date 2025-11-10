الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى

إصابة 5 عمال في انهيار
إصابة 5 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى
18 حجم الخط

أُصيب 5 من عمال البناء، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف طابق أول بمصنع تحت الإنشاء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

 

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

تلقى اللواء أحمد خيرى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بانهيار سقف طابق أول لمصنع تحت الإنشاء أثناء أعمال صب الخرسانة، ما أدى إلى سقوط عدد من العمال أسفل الركام وإصابتهم بإصابات متنوعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، والدفع بـ6 سيارات إسعاف ووحدة الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الانهيار وملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن الحماية المدنية النيابة العامة قوات الحماية المدنية محافظة الغربية مدير أمن الغربية مدينة المحلة الكبرى

مواد متعلقة

أمن المنافذ يحرر 63 قضية متنوعة بين تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية

"يعملوها الصغار ويقعوا فيها الستات"، تفاصيل فيديو سكب مادة كيميائية على سيدة بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو عامل يصفع سيدة فى الشرقية بعد مشادة بين والدته والمجنى عليها

صاحب شركة يعتدي على عاملين بأحد المحال في سموحة، مقطع فيديو يوثق الحادث

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بالقليوبية

دعارة أون لاين، ضبط شخصين يروجان لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

أول تعليق من أحمد الكاس على خسارة مصر أمام إنجلترا بثلاثية (فيديو)

منتخب مصر يتأهل كأفضل ثوالث، ترتيب المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

موعد ومكان تشييع جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية