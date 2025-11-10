الإثنين 10 نوفمبر 2025
انطلاق ورش الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

جانب من فاعليات الورش،
انطلقت فعاليات ورش الأسبوع الثقافي الـ39 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، والذي تستضيفه محافظة الإسماعيلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان". 

بيطرى الإسماعيلية والرفق بالحيوان يواصلان تحصين الكلاب ضد مرض السعار

جهاز تجميل الإسماعيلية يستعد لحفل افتتاح نصب الدفاع عن قناة السويس

ويشارك في فعاليات الأسبوع  160 طفلًا من المحافظات الحدودية، والذي تستمر فعالياته حتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.  

ورش فنية متعددة 

وتضمن اليوم الأول تنفيذ ورش فنية متعددة، شارك في تقديمها عدد من المتخصصين والفنانين.  

ورش متخصصة ضمن فعاليات أسبوع “أهل مصر” 

تناولت الورش موضوعات متنوعة منها المسرح، وكتابة السيناريو، وتصميم الكتاب، والموسيقى والغناء، وفن الأراجوز، وإعادة التدوير، وتصميم الحقائب اليدوية، وفن الخيامية، والأركت، وتنفيذ جدارية جماعية، والتصوير والفوتوشوب، وذلك بهدف تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية.  

وتقام الفاعليات برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبمتابعة اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبحضور الدكتور بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر"، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.  

يُذكر أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويتضمن برنامجًا حافلًا بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء.

زيارات ميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية

كما يتضمن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي.  

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية.

ويسعى إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء، بالإضافة إلى توفير فرص التعلم والتدريب في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

 

أهل مصر مشروع أهل مصر المحافظات الحدودية أطفال المحافظات الحدودية وزارة الثقافة قصر ثقافة الاسماعيلية الاسماعيلية

