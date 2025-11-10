جهاز تجميل الإسماعيلية يستعد لحفل افتتاح نصب الدفاع عن قناة السويس

18 حجم الخط

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، وذلك استعدادًا لاحتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء

ونفَّذ الجهاز، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي أول، أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزيرة الوسطى بطريق كارفور.

جانب من الأعمال، فيتو

ومن جانبها، أوضحت المهندسة تغريد أبو السعود مسئول الجهاز، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، وتم قص وتهذيب أشجار البريتشاردا والفيكس والنخيل البلدي، بطول الطريق بداية من شارع عمارة السياحي وطريق التعاون وقرية الضبعية، بالإضافة لإزالة جميع الحشائش والحلفا والبرنوفا.

وفي نفس السياق، تم قص وتهذيب المسطحات الخضراء ورفع مخلفات الطريق الدائري، مرورًا بميدان الجويلي.

وأكدت أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة للحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العمرانية.

