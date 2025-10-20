الإثنين 20 أكتوبر 2025
كريم كحلة: سعيد بأول مشاركاتي الدولية في رفع الأثقال بعد رحلة علاج طويلة

رفع الأثقال، قال كريم كحلة لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، أنه سعيد بما حققه في بطولة العالم للكبار الأخيرة التي أقيمت في النرويج، كونها أول مشاركة دولية بعد رحلة علاج طويلة بسبب الإصابة.

وأكد “كحلة”، في تصريحات له أنه يخوض استعدادات قوية من أجل المشاركات المقبلة قاريا ودوليا، وأن هدفه الوصول لمنصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وشارك كريم كحلة في منافسات بطولة العالم الأخيرة واحتل المركز الـ10 في الترتيب العام لوزن 94 كجم.

ورفع كريم كحلة ثقل قدره 164 كجم في منافسات الخطف و203 كجم في منافسات النتر والكلين، محققا مجموع يقدر بـ367 كجم.

وكان كريم كحلة  تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024، خاض بعدها رحلة علاج طويلة من أجل العودة مجددا للمنافسات، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية تاريخية.

ويمتلك كريم كحلة إمكانيات فنية وبدنية تؤهله لحصد ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028، ويعد من أبرز المرشحين لمعانقة الذهب في الدورة المقبلة.

