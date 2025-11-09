الأحد 09 نوفمبر 2025
نورا عصام تحقق برونزية رفع الأثقال في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

نورا عصام، فيتو
نورا عصام، فيتو
حصدت نورا عصام لاعبة منتخب رفع الأثقال الميدالية البرونزية، خلال مشاركتها في منافسات وزن 58 كجم بدورة التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحققت نورا عصام الميدالية البرونزية في منافسات الخطف بثقل قدره 83 كجم.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات: السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

