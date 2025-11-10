الإثنين 10 نوفمبر 2025
بـ 13 ميدالية، أبطال مصر يتألقون في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

واصل أبطال البعثة المصرية حصد الميداليات خلال مشاركتهم في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت البعثة المصرية حتى الآن 13 ميدالية متنوعة بواقع ذهبية و3 فضيات و9 ميداليات برونزية.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

الجريدة الرسمية