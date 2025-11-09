جلسة فنية حاسمة لـ عبد الرؤوف مع اللاعبين قبل إعلان التشكيل

18 حجم الخط

يعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مهمة مع لاعبيه في الواحدة ظهر اليوم قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وستشهد الجلسة استعراضًا لآخر الملاحظات الفنية، مع التركيز على ضربات البداية والضغط العالي والتحولات السريعة، إضافة إلى مراجعة الدور الدفاعي للاعبي الوسط.

ومن المنتظر أن يعلن عبدالرؤوف التشكيل الرسمي عقب المحاضرة مباشرة، وسط حالة تركيز شديدة داخل معسكر الفريق.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

