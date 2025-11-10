18 حجم الخط

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن المفاوضات بشأن أوكرانيا تعثرت لأن الأوروبيين يقنعون كييف بقدرتها على الفوز بالوسائل العسكرية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأضاف الكرملين: ليس لدينا معلومات عن مبادرات المجر لتسوية الوضع بشأن أوكرانيا ومنفتحون على التسوية السياسية للصراع، مشيرا إلى أنهم يرغبون بإنهاء الصراع في أوكرانيا بأقرب وقت.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: نريد طلب 25 نظام باتريوت من واشنطن ويمكن لزملائنا الأوروبيين مساعدتنا بإقراضنا أنظمتهم الآن.

وفي سياق آخر، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الادعاءات التي تقول: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمى خرائط ساحة المعركة خلال اجتماعهما في أكتوبر في البيت الأبيض، عندما اجتمع به آملا في تأمين إمدادات صواريخ كروز "توماهوك".



وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "لم يرم أي شيء. أنا متأكد"، واصفا علاقته بترامب بأنها "عادية، ومهنية وبنّاءة".

وفي حديثه من قصر الرئاسة في كييف، قال زيلينسكي: إن الجميع في العالم يخاف من ترامب، مضيفا: هذا هو الواقع.

وعند سؤاله فيما إذا كان ذلك يشمل أوكرانيا أيضا، قال زيلينسكي: "لا نحن لسنا أعداءً لأمريكا. نحن أصدقاء. فلماذا نخشاها؟"، مشيرا إلى "اشتراك البلدين في قيم عميقة، مقارنة بروسيا".

وكشف زيلينسكي أيضا أن ملك بريطانيا تشارلز لعب دورا مهما خلف الكواليس في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا بشكل أكبر، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي في فبراير، حين وبخ ترامب زيلينسكي علنا.

وأوضح زيلينسكي: "لا أعرف كل التفاصيل، لكن أفهم أن الملك تشارلز أرسل بعض الإشارات المهمة للرئيس ترامب".



