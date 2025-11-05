بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي في الكرملين

18 حجم الخط

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين اليوم الأربعاء.

اجتماع مجلس الأمن الروسي في الكرملين

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن اللقاء سيعقد بشكل الحضور الشخصي.

وكان الاجتماع السابق لمجلس الأمن الروسي، قد عقد يوم الجمعة 31 أكتوبر. واقترح رئيس الدولة حينذاك مناقشة قضايا ضمان حسن سير عمل الصناعة الدفاعية في روسيا والتدابير اللازمة لضمان السلامة على الطرق في مواجهة بداية الطقس البارد.

حسن سير عمل الصناعة الدفاعية في روسيا

وفي 17 أكتوبر الماضي، عقد الرئيس بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين.

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن سيرغي شويغو، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرغي إيفانوف، وكذلك وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.