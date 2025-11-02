الأحد 02 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين يدعو الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب صراع جديد في المنطقة

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

دعت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب صراع جديد في المنطقة.

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 رجال كانوا على متنها، نقلا عن "رويترز".

وأفاد الوزير، في منشور على موقع "إكس"، أن العملية، التي أشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونُفذت في المياه الدولية، استهدفت سفينة معروفة بنقلها المخدرات على طريق تهريب، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى.

 

تصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة

ومنذ عدة أسابيع، تهاجم القوات الأمريكية قوارب سريعة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأسفرت الهجمات عن مقتل العشرات حتى الآن.

تعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

