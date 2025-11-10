الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غيوم وأمطار محتملة بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي ترفع حالة الاستعداد

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الإثنين سماءً ملبدة بالغيوم، ما ينذر بسقوط أمطار كثيفة على عدد من المناطق، الأمر الذي استدعى تحرك شركة الصرف الصحي لتنفيذ جولات ميدانية في الشوارع، بهدف توفير سبل الدعم اللازمة والاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها الشركة للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقرة، بما يضمن الحفاظ على انتظام حركة المرور وسلامة المواطنين، ومنع تراكمات المياه في الشوارع.

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المواقع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

مواد متعلقة

"سخيف وعبثي"، إيران تسخر من اتهامها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك

بن غفير يطالب الكتل البرلمانية بدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

Mbc مصر تصور عددا من حلقات برنامج أبلة فاهيتا بأكاديمية الفنون

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات النواب بالجيزة (فيديو)

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني يشيد بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية