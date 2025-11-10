بن غفير يطالب الكتل البرلمانية بدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

18 حجم الخط

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الإثنين إنه يتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون إعدام الأسري الفلسطينيين.

وأضاف بن غفير أن التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه اليوم ضد قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وذلك وفق تعبيره.

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بدورها، قالت حركة حماس، الاسبوع الماضي، إن تصديق لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة.

وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى

ثم لاحقا، سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم الحريديم، وبذلك تم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.

ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.

