محافظ الإسكندرية يتابع انتخابات النواب من مركز السيطرة على الطوارئ

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، سير عملية التصويت وفتح اللجان في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الأول، وذلك منذ الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات.

وأكد أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، التي تعمل بشكل متواصل طوال فترة الانتخابات وحتى الانتهاء منها، بمشاركة جميع القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

وشدد الفريق أحمد خالد على أهمية التنسيق الكامل والربط المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، لمتابعة الموقف ميدانيًا أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشار الى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

يُذكر أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين، داخل ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية وجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

كما اعلنت محافظة الإسكندرية عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، إضافة إلى الأرقام التالية لتلقي الاستفسارات والشكاوى العاجلة من المواطنين

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر

