أرقام مميزة لـ أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

الدوري الإنجليزي، يعد أرسنال هو أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 11 بعدما حقق 8 انتصارات ويليه مانشستر سيتي بـ 7 انتصارات ثم تشيلسي وليفربول بـ 6 انتصارات.

كما يعد أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هو أقوي خط دفاع في البريميرليج بعدما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط بعد مرور الجولة الحادية عشر من المسابقة.

كما يمتلك أرسنال رقما مميزا آخر في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه لهزيمة واحدة فقط كأقل الفرق خسارة هذا الموسم.

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي الوصول إلي الهدف رقم 301 بعد إقامة 110 مباراة عقب إنتهاء الجولة الحادية عشر.

وتعد الجولة السادسة والجولة الـ11 هما الأكثر غزارة تهديفية بواقع 33 هدفا بكل منهما فيما جاءت الجولة الرابعة الأقل تهديفا بعدد 19 هدفا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11

1- آرسنال 26 نقطة

2- مانشستر سيتي 22 نقطة

3- تشيلسي 20 نقطة

4- سندرلاند 19 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

6- أستون فيلا 18 نقطة

7- مانشستر يونايتد 18 نقطة

8- ليفربول 18 نقطة

9- بورنموث 18 نقطة

10- كريستال بالاس 17 نقطة

11- برايتون 16 نقطة

12- برينتفورد 16 نقطة

13- إيفرتون 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

15- فولهام 11 نقطة

16- ليدز يونايتد 11 نقطة

17- بيرنلي 10 نقاط

18- وست هام 10 نقاط

19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

