طالب يفجر مدرسته ويسقط 96 مصابا بسبب تنمر زملائه عليه بإندونيسيا

ارتفعت حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع في مبنى إحدى مدارس العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 54 إلى 96 شخصًا، وفقا لما أعلنته شرطة جاكرتا اليوم الاثنين.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة جاكرتا بودي هيرمانتو: "وفقا لأحدث البيانات، أصيب 96 شخصًا، نقل 29 منهم إلى المستشفى".

وكانت المعلومات الأولية أفادت بالاشتباه بأن أحد الطلاب هو من نفذ الانفجار بعد أن تعرض للتنمر من زملائه، حيث عثرت الشرطة في منزله على مسحوق لم تكشف ماهيته، ويخضع حاليًا للفحص من قبل المحققين، فيما لا يزال المشتبه به في العناية المركزة.

وأشار الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بتأثير ألعاب الفيديو العنيفة على الأطفال.

