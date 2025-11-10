الإثنين 10 نوفمبر 2025
سياسة

كبار السن يتوافدون على لجان انتخابات النواب ببولاق الدكرور بالجيزة

توافد عدد من كبار السن على اللجان الانتخابية بمدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور بالجيزة للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في  14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا  التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

 انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بـ 40 مرشحا وقائمة بـ 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي. 

