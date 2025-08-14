نتيجة انتخابات الشيوخ تكشف الخرطة السياسية للمجلس.. «مستقبل وطن» يتقدم على «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية».. و8 أحزاب تكتفي بمقاعدها في نظام القائمة

كشفت النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن شكل الخريطة السياسية والحزبية بمجلس الشيوخ فى فصله التشريعي الثاني.

حزب مستقبل وطن

حل حزب "مستقبل وطن" في صدارة الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ المقاعد الفردية فى الانتخابات، بعدما حصد 102 مقعدًا على من بينهم 44 بنظام القائمة و58 بالنظام الفردي، متقدمًا بفارق كبير عن باقي الأحزاب.

وفي المركز الثاني، جاء حزب "حماة الوطن" الذى حصد 42 مقعدا من بينهم 19 مقعد بنظام القائمة، و23 مقعدًا بالنظام الفردي، محققًا حضورًا قويًا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.

الجبهة الوطنية

أما حزب "الجبهة الوطنية" فاحتل المركز الثالث بحصوله على 21 مقعدا، من بينهم 12 بنظام القائمة، وعدد 9 مقاعد بالنظام الفردى.

وجاء فى المركز الرابع، حزب "الشعب الجمهوري" الذي حصل على 10 مقاعد من بينهم 5 مقاعد بنظام القائمة، 5 مقاعد بالنظام الفردى.

حزب المصري الديمقراطي

فيما حصل حزب المصري الديمقراطي، على عدد 5 مقاعد فقط بنظام القائمة، وحصل حزب الإصلاح والتنمية على 4 مقاعد فقط بنظام القائمة، وكذلك حزب العدل حصل على 4 مقاعد فقط بنظام القائمة.

بينما حصل كل من حزب الوفد وحزب التجمع على مقعدين لكل منهما، وكل من حزب المؤتمر وإرادة جيل والحرية على مقعد واحد لكل منهم.

جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

ويتبقى 5 مرشحين منتمين لأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والمستقلين الجدد، بالإضافة إلى مستقل، يخوضون جولة الإعادة في محافظات (الغربية - بني سويف - الأقصر - الوادي الجديد - الإسماعيلية )

فشل 8 أحزاب فى انتخابات الفردى

وكشفت النتيجة عن فشل 8 أحزاب في حصد أي من مقاعد الفردي، وهي المصري الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، الوفد، التجمع، المؤتمر، إرادة جيل، والحرية المصري، مكتفية بما حصلت عليه من مقاعد عبر نظام القائمة.

النواب المعينون بمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان رئيس الجمهورية عن تعيين عدد 100 عضوا بمجلس الشيوخ، ليكتمل العدد الدستوري للمجلس، حيث يتشكل المجلس من 300 عضوا من بينهم 100 منتخبين بنظام القائمة، و100 منتخبين بنظام الفردى، و100 معينين من رئيس الجمهورية.

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس، وذلك بما لا يخل بشكل الخريطة السياسية أو الأكثرية الحزبية التى نتجت عن الانتخابات.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عدد الأصوات الصحيحة بنظام الفردي بلغ نحو 11 مليونًا و321 ألفًا و70 صوتًا.

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات 2025 حوالي 17.1%، مقارنة بـ14.23% في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، و12.9% في انتخابات مجلس الشورى 2012، وهو ما تعتبره الهيئة الوطنية للانتخابات مؤشرًا على تنامي الوعي بأهمية دور المجلس في الحياة التشريعية وتعزيز قنوات المشاركة السياسية.

