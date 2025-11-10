الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء , فيتو
أدلى  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بالمدرسة اليابانية، في مدينة الشيخ زايد، محافظة الجيزة. 

وشهد محيط اللجنة الانتخابية بالمدرسة اليابانية بالجيزة انتظامًا في عملية التصويت منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة، وتيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أصدرت القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وتقسيم الدوائر، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.

