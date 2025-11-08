مستقبل وطن ببورسعيد يدشن حملة مرشح القائمة الوطنية بانتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

شهدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بحضور النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة ومرشح القائمة الوطنية، والنائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة، وأمناء الأقسام والوحدات الحزبية، وذلك لتدشين الحملة الانتخابية لمرشح الحزب على القائمة الوطنية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد النائب عصام هلال خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات القادمة برؤية واضحة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية، ومواصلة ما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد في ظل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب أثبت في السنوات الماضية أنه الأقرب للمواطن من خلال تواجده الفعّال في الشارع وخدماته المستمرة.

كما شدد مرشح القائمة الوطنية وأمين الحزب بالمحافظة عادل اللمعي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الكوادر الحزبية، والعمل بروح الفريق الواحد لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب نجح في بناء قاعدة جماهيرية قوية بفضل ما يقدمه من مبادرات مجتمعية وجهود خدمية حقيقية، موضحا أن الحزب يمتلك رؤية عامة للمرحلة القادمة من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد النائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن يمتلك كوادر وقيادات متميزة قادرة على تمثيل المواطن المصري خير تمثيل داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العمل الميداني المكثف والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق.

وأوضح محمد النوساني، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الحزب أعد خطة تنظيمية متكاملة لإدارة الحملة الانتخابية، تشمل تشكيل فرق عمل على مستوى الأحياء والوحدات الحزبية لضمان الانتشار الفعّال والتنسيق المستمر.

وأشار طارق الجيار، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، إلى أن أمانة بورسعيد تمتلك كوادر شبابية مؤهلة ومتحمسة، ستشارك بفاعلية في تنفيذ خطة الحملة ونقل رسائل الحزب للمواطنين بمختلف الوسائل الميدانية والإعلامية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على بدء فعاليات الحملة الانتخابية وفق خطة منظمة تشمل اللقاءات الجماهيرية، وفعاليات التوعية، والتنسيق الإعلامي، بما يضمن الوصول إلى جميع فئات المجتمع البورسعيدي وإبراز الجهود الوطنية للحزب ومرشحيه.

