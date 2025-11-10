زيلينسكي يكشف ما حدث خلال لقائه مع ترامب

18 حجم الخط

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الادعاءات" التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمى خرائط ساحة المعركة خلال اجتماعهما في أكتوبر في البيت الأبيض، عندما اجتمع به آملا في تأمين إمدادات صواريخ كروز "توماهوك".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "لم يرمِ أي شيء. أنا متأكد"، واصفا علاقته بترامب بأنها "عادية، ومهنية وبنّاءة".

وفي حديثه من قصر الرئاسة في كييف، قال زيلينسكي إن "الجميع في العالم" يخاف من ترامب، مضيفا "هذا هو الواقع".

وعند سؤاله فيما إذا كان ذلك يشمل أوكرانيا أيضا، قال زيلينسكي: "لا نحن لسنا أعداءً لأمريكا. نحن أصدقاء. فلماذا نخشاها؟"، مشيرا إلى "اشتراك البلدين في قيم عميقة، مقارنة بروسيا".

وكشف زيلينسكي أيضا أن ملك بريطانيا تشارلز لعب دورا مهما خلف الكواليس في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا بشكل أكبر، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي في فبراير، حين وبّخ ترامب زيلينسكي علنا.

وأوضح زيلينسكي: "لا أعرف كل التفاصيل، لكن أفهم أن الملك تشارلز أرسل بعض الإشارات المهمة للرئيس ترامب".

هجمات روسية

وتطرق زيلينسكي في المقابلة إلى الحديث عن الهجمات الروسية على بلاده، حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يصدر أوامر بهجمات إرهابية على أنظمة الطاقة في أوكرانيا، ما يتسبب في قتل مدنيين وترك كثيرين بلا كهرباء أو ماء".

وشدد على أن بوتين "لا يمكنه خلق التوتر داخل مجتمعنا بأي طريقة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يعمل عن كثب مع شركاء دوليين لحماية أوكرانيا من أسراب الطائرات المسيّرة الروسية.

وتابع قائلا إنه يريد "شراء 27 نظام دفاع جوي باتريوت من الولايات المتحدة، وبانتظار ذلك، يمكن للدول الأوروبية إعارة أنظمتها الموجودة لأوكرانيا".

ومع استبعاد ترامب التدخل العسكري الأمريكي، وعدت حكومتا فرنسا والمملكة المتحدة بإرسال قوات كجزء من تسوية سلام مستقبلية في أوكرانيا.

وحول هذه النقطة، قال زيلينسكي: "موضوع وجود قوة مسلحة أوروبية في أوكرانيا أثناء استمرار القتال يجب التعامل معه بحذر. القادة يخافون على شعوبهم. لا يريدون الانخراط في الحرب. القرار النهائي بشأن نشر القوات هو خيارهم، وأي ضغط مفرط قد يؤدي إلى فقد كييف الدعم المالي والعسكري من شركائنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.