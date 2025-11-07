بوليتيكو: فشل أوروبا في مصادرة الأصول الروسية يهدد بسيطرة موسكو على أوكرانيا

18 حجم الخط

اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن فشل خطة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه يهدد بسيطرة روسيا على كامل أوكرانيا.

بوليتيكو: فشل أوروبا في مصادرة الأصول الروسية يهدد بسيطرة موسكو على كامل أوكرانيا

وجاء في تقرير الصحيفة: “في حالة الفشل، سيتعين على القادة الأوروبيين سحب الأموال من جيوبهم الخاصة للحفاظ على الدفاع الأوكراني ضد القوات الروسية أو التنازل عن أوكرانيا لموسكو”.

وحول الاتحاد الأوروبي بين يناير ويوليو الماضيين 10.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمدة.

وفي سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح كييف قرضا جديدا بضمان هذه الأصول، موضحة أن أوكرانيا ستعيد السداد فقط بعد أن تدفع روسيا "التعويضات".

وتشهد أوروبا انقساما وخلافات كبيرة حول مصادرة الأصول الروسية، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن وجود خلافات بين الدول الأوروبية مشيرا إلى أن لدى بعض الدول مخاوف حول العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.