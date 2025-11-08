السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية وتوقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

محطات الطاقة الحرارية
محطات الطاقة الحرارية وتوقف توليد الكهرباء في أوكرانيا
18 حجم الخط

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

                 

إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

 

انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 أكتوبر أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محطات الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية أوكرانيا محطات توليد الكهرباء الطاقة الكهربائية سكان أوكرانيا انقطاع التيار الكهربائي

مواد متعلقة

روسيا عن تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية: خطيرة للغاية

روسيا تعلن بدء عمليات تحديث الثالوث النووي الخاص بها

مدفيديف: الغرب أرسل لأوكرانيا 500 مليار يورو ونظام كييف سرق مبالغ هائلة

دبلوماسيون من 20 دولة يطالبون الأمم المتحدة بوقف عدوان كييف على المناطق الروسية

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads