إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية وتوقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إغلاق جميع محطات الطاقة الحرارية المملوكة للدولة في البلاد، ولم يعد هناك توليد للطاقة الكهربائية.

إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "سنتر إينرجو" في بيان: تم إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء الحكومية في أوكرانيا ولا توجد أي قدرة على توليد الطاقة الكهربائية".

انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم 16 أكتوبر أن سكان أوكرانيا سيعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة هذا الشتاء.

